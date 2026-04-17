Il prof eroe salva i liceali in gita a Praga | Così ho fermato il pullman ad alta velocità fuori controllo in autostrada

Durante una gita scolastica a Praga, un insegnante ha impedito che un pullman in autostrada, che viaggiava a velocità elevata, potesse causare un incidente. L’episodio è avvenuto quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, e l’insegnante ha bloccato il veicolo, evitando così conseguenze potenzialmente gravi per gli studenti a bordo. Nessuno è rimasto ferito grazie a questa azione.

Praga – Un viaggio d’istruzione che rischiava di trasformarsi in tragedia e che invece si è concluso con un atto di sangue freddo e coraggio. Protagonista un docente del liceo scientifico Cavalleri di Parabiago, Domenico Lucifora, che ha evitato il peggio durante una gita scolastica nella capitale ceca. La classe, la quarta B, era a Praga insieme agli insegnanti, tra cui il docente di sostegno che seguiva anche una studentessa in carrozzina. Proprio per le difficoltà legate alle barriere architettoniche della città e all’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici, il gruppo si era affidato a un pulmino da circa venti posti per gli spostamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il prof eroe salva i liceali in gita a Praga: “Così ho fermato il pullman ad alta velocità fuori controllo in autostrada” Notizie correlate Incidente ad alta velocità: auto fuori strada finisce contro un muro. Un feritoL’auto era sfrecciata davanti ai carabinieri impegnati in un servizio di controllo. Il prof cieco che non può andare in gita con gli allievi: «Mi ha fermato la legge anticorruzione»Jacopo Lilli, 40 anni, è il professore cieco che non potrà accompagnare i suoi alunni in gita a Dublino.