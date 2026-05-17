Il tecnico della squadra ha guidato il club dal fondo della classifica fino al settimo posto. La partita tra Lumezzane e Troise si è conclusa con una separazione consensuale. L’allenatore ha commentato dicendo di aver regalato grandi emozioni a tutti durante il suo periodo alla guida della squadra. La decisione di interrompere il rapporto è stata presa di comune accordo tra le parti, che si sono ringraziate reciprocamente per il percorso condiviso.

Arrivederci e grazie. Il Lumezzane ed Emanuele Troise hanno deciso consensualmente di non continuare insieme. Una notizia che è diventata ufficiale ieri e nell’aria visto il trascorrere dei giorni senza che si manifestasse la fumata bianca, dopo gli incontri tra il tecnico e la società guidata dal presidente Andrea Caracciolo. In Valgobbia l’ex allenatore di Mantova, Cavese e Arezzo ha compiuto un percorso davvero splendido, conducendo una squadra raccolta in autunno in coda sino a disputare i playoff dopo il settimo posto che ha concluso la regular season dei rossoblù. Un’impresa che ha indirizzato l’attenzione generale verso l’allenatore napoletano classe 1979. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tecnico è riuscito a portare la squadra dal fondo al settimo posto. Lumezzane-Troise, arriva la separazione consensuale. Caracciolo: "Ha regalato a tutti grandi emozioni»

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Newcastle fan Steve wants to see a change of manager at the end of the season.

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