Questa sera alle 20, il Lumezzane affronterà in casa l’Alcione nel primo turno dei playoff. La partita si svolgerà allo stadio Saleri e, grazie alla posizione in classifica nel girone A, il Lumezzane può passare il turno anche con un pareggio. La formazione di Troise schiererà un tridente in attacco, puntando a ottenere un risultato utile per avanzare nella competizione.

Questa sera alle ore 20 il Lumezzane ospiterà al Saleri l’ Alcione per il primo turno dei playoff. Grazie alla classifica sancita nel girone A, alla squadra di Troise, per proseguire il percorso nella post season, potrà bastare arrivare al 90’ in parità. Ma il tecnico rossoblù vuole mantenere la concentrazione al massimo: "Inizia un nuovo torneo. Affrontiamo l’Alcione e dobbiamo ricordare il ruolo che ha recitato per tutta la stagione. Proprio per questo nulla va dato per scontato, non ci si può basare sul fatto di avere due risultati su tre a favore - le parole del tecnico - ma bisogna essere bravi a a scendere in campo liberi e a interpretare le diverse esigenze della gara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lumezzane non si fida. Basta un pareggio. Troise con il tridente

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