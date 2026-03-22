Locatelli ha virtualmente regalato la Champions al Napoli | otto punti sul quinto posto a otto giornate dal termine

Locatelli ha causato un rigore che ha permesso al Napoli di allungare la sua distanza dagli inseguitori nella corsa alla qualificazione in Champions League. A otto giornate dalla fine del campionato, il Napoli si trova con otto punti di vantaggio sul quinto posto. La decisione si è verificata durante una partita, con il portiere del Sassuolo Muric coinvolto nel passaggio che ha portato al penalty.

È un traguardo importante, che certifica la continuità del club e della squadra. Con Conte il Napoli è tornato solido dopo essere finito alla deriva con quel decimo posto Cm Torino 21032026 - campionato di calcio serie A Juventus-Sassuolo foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: rigore Manuel Locatelli Il rigore regalato da Locatelli, un passaggio nelle mani del portiere del Sassuolo Muric, ha consegnato la Champions al Napoli. A Castel Volturno e nella sede romana di De Laurentiis sono cominciati i preparativi del grande incontro. Con otto punti di vantaggio sulla quinta – adesso c’è la Juventus e stasera potrebbe esserci anche la Roma – a otto giornate dal termine del campionato, è molto difficile che il Napoli perda la qualificazione per la prossima competizione europea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Locatelli ha virtualmente regalato la Champions al Napoli: otto punti sul quinto posto a otto giornate dal termine Articoli correlati L’Atalanta batte 1-0 la Roma di Gasperini e risale a otto punti dal quarto postoBergamo – L’Atalanta si regala il miglior inizio possibile di 2026 battendo per 1-0 la Roma nel confronto diretto alla News Balance Arena, battendo... Leggi anche: Il Napoli ha solo due punti in meno rispetto all’anno scorso ma ha subito otto gol in più (Corsport)