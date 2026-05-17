Il teatro torna a vivere Biancani | Il Rof 2026 ritroverà la sede naturale I lavori sono terminati

Il teatro torna ad aprire le sue porte, con i lavori di riqualificazione completati e il ritorno del Rof nel Teatro Rossini. La nuova sede, che può ospitare 860 spettatori, sarà pronta per le rappresentazioni che inizieranno l’11 agosto di questa estate. La decisione di spostare nuovamente l’evento nel teatro storico è stata annunciata nelle ultime settimane, confermando così la volontà di ripristinare la collocazione tradizionale per l’edizione 2026.

Il Rof avrà la sua sede più prestigiosa, e cioè il Teatro Rossini, con i suoi 860 posti, per l’edizione di questa estate: partenza delle rappresentazioni l’11 agosto. Perché da martedì l’impresa che ha vinto l’appalto e cioè la “Scr“ di Walter Bucci inizia a smontare le impalcature. "Abbiamo terminato i lavori sul tetto ed anche quelli riguardanti la tenuta dei solai – dice il titolare Bucci –: è stato sistemato tutto per cui non ci sono più problemi con le infiltrazioni d’acqua. Adesso ci mancano alcuni particolari che riguardano la sistemazione della gabbia di Faraday che protegge dalla caduta dei fulmini. Quindi i canali di scolo e i fluviali dopodiché tutti i lavori sono terminati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il teatro torna a vivere. Biancani: Il Rof 2026 ritroverà la sede naturale. I lavori sono terminatiMartedì l’impresa che fa la ristrutturazione smonterà le impalcature. Il sindaco vorrebbe anche ritinteggiare il foyer, la sala d’attesa e altri locali. ilrestodelcarlino.it