Oggi è stata firmata la determina dirigenziale che assegna i lavori per la costruzione del nuovo Museo di Storia Naturale, previsto all’interno del Palazzo del Governatore in Piazza Cavalli. Con questa decisione, si è proceduto all’affidamento ufficiale dei lavori e all’impegno di spesa necessario per l’avvio del progetto. Il procedimento riguarda la realizzazione di una nuova sede per il museo nel centro della città.

È stata firmata oggi la determina dirigenziale che dispone l’aggiudicazione dei lavori e il relativo impegno di spesa per la realizzazione del nuovo Museo di Storia Naturale all’interno del Palazzo del Governatore, in Piazza Cavalli. Il Comune di Piacenza affida così ufficialmente l’intervento e apre la fase operativa del progetto. «È un’operazione di grande valore per la città – sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza - perché ci consente di valorizzare al meglio il Museo di Storia Naturale, ricollocandolo nel cuore pulsante di Piacenza, rendendolo più visibile e accessibile. Allo stesso tempo, questo passaggio permette di liberare gli spazi dell’ex Macello e di rafforzare l’offerta formativa di alto livello, con i nuovi corsi di laurea del Politecnico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Museo di Storia Naturale, affidati i lavori per la nuova sede in Piazza Cavalli

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