I lavori per il tram in zona Fiera sono terminati

A Bologna, i lavori per il tram in zona Fiera sono stati completati. Il primo tratto della nuova linea, denominato lotto E, collega via della Liberazione al parcheggio Michelino. L'opera riguarda la zona tra le principali arterie della città e rappresenta il primo segmento della nuova tramvia. I lavori si sono conclusi nelle ultime settimane, segnando il termine delle operazioni di costruzione in questa area.

Rimangono da finire solo le asfaltature definitive. È il primo tratto completato della nuova tramvia Il primo tratto della nuova tramvia di Bologna è completato. Si tratta del lotto E, in zona Fiera, che va da via della Liberazione al parcheggio Michelino. L’amministrazione sta accelerando per avere la strada libera prima dell’inizio del Cosmoprof. Come riferisce Palazzo d’Accursio in una nota, il cantiere in zona Fiera è stato completato: dopo la posa dei binari, rimangono solamente le ultime asfaltature, che saranno quelle definitive. Nella zona, fino alla fine della settimana, ci saranno ancora delle modifiche alla viabilità. In zona Corticella, invece, riapre via Byron: da lunedì 16 marzo la strada torna a doppio senso di marcia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

