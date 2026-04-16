Musica e solidarietà per il concerto a favore dell’Unitalsi che unisce emozione e beneficenza

Venerdì 24 aprile, alle 21, un concerto di beneficenza si terrà nell’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino, organizzato da Corde Libere a sostegno dell’Unitalsi. Per il secondo anno consecutivo, l’evento unisce musica e solidarietà, offrendo un momento di intrattenimento e aiuto concreto. L’appuntamento si inserisce in una tradizione di iniziative che coinvolgono artisti e pubblico in azioni di beneficenza.

Per il secondo anno consecutivo la musica di Corde Libere sarà al servizio dell’Unitalsi, grazie a un concerto di beneficenza che si svolgerà venerdì 24 aprile, alle ore 21, nell’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino.Un binomio consolidato e in armonia tra il gruppo guidato dal M° Alessandro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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