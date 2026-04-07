Solidarietà e cultura serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausillipon

Una serata di beneficenza si è svolta presso la discoteca Forma, organizzata con il supporto di Autoscala, per raccogliere fondi a favore della Fondazione Santobono Pausillipon. Durante l’evento, musica dal vivo e momenti di condivisione hanno coinvolto il pubblico presente, contribuendo a sensibilizzare sul tema della solidarietà e della cultura. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone e realtà locali impegnate nel sostegno della struttura ospedaliera pediatrica.

Grande successo per la serata, alla discoteca Forma, dove musica e solidarietà si sono incontrate, grazie anche alla collagorazione di AUtoscala, in “La Gioia”, evento benefico a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Durante la serata è stato anche prestato il nuovo libro edito da Graus Edizioni di Savario Ferrara, il cui ricavato sarà interamente devoluto. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Solidarietà e cultura, serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausillipon Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono PausiliponLa (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Un gesto di vicinanza che... Solidarietà e cultura, serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausillipon Solidarietà al Santobono: La Gioia, una serata per unirsi e donare speranzaLa Gioia diventa così un invito a esserci, a partecipare, a trasformare una serata in qualcosa di più: un momento in cui stare insieme significa dare forza, portare luce, creare un’onda positiva che ... napolitoday.it Emanuele Filiberto al Circolo Savoia: serata di beneficenza per il Santobono PausiliponUna serata all'insegna della solidarietà e dell’impegno concreto a favore dei più piccoli. Lo scorso 16 dicembre il Circolo Savoia di Napoli ha ospitato una cena di beneficenza promossa dall’Ordine ... ilmattino.it