Il Sottosegretario all' Agricoltura Patrizio La Pietra arriva in Capitanata | tappe a San Severo e Manfredonia

Oggi, domenica 17 maggio 2026, il sottosegretario all'Agricoltura ha visitato diverse località della Capitanata, tra cui San Severo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Lucera. Le tappe sono state organizzate per incontrare rappresentanti locali e visitare alcune aziende agricole della zona. La visita si inserisce in un tour regionale volto a mantenere rapporti diretti con il territorio e ascoltare le esigenze del settore agricolo. La giornata si è conclusa con incontri e approfondimenti sulle attività agricole locali.

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