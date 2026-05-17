Il Sottosegretario all' Agricoltura Patrizio La Pietra arriva in Capitanata | tappe a San Severo e Manfredonia
Oggi, domenica 17 maggio 2026, il sottosegretario all'Agricoltura ha visitato diverse località della Capitanata, tra cui San Severo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Lucera. Le tappe sono state organizzate per incontrare rappresentanti locali e visitare alcune aziende agricole della zona. La visita si inserisce in un tour regionale volto a mantenere rapporti diretti con il territorio e ascoltare le esigenze del settore agricolo. La giornata si è conclusa con incontri e approfondimenti sulle attività agricole locali.
San Severo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Lucera: oggi, domenica 17 maggio 2026, il sottosegretario all'Agricoltura, sen. Patrizio La Pietra, sarà in Capitanata, accompagnato dal deputato foggiano, on. Giandonato La Salandra, a sostegno del territorio e delle campagne elettorali nei Comuni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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