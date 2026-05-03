Festival degli Spumanti di Capitanata 2^ edizione a San Severo dal 21 al 23 maggio

Da lopinionista.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 23 maggio, a San Severo, si terrà la seconda edizione del Festival degli Spumanti di Capitanata. L’evento sarà dedicato agli spumanti Metodo Classico di alta qualità e prevede tre giorni di degustazioni e presentazioni. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà produttori e appassionati del settore. La prima edizione si era svolta lo scorso anno, attirando un pubblico interessato alle bollicine locali.

foto di G. Artale SAN SEVERO – Torna a San Severo il Festival degli Spumanti di Capitanata, appuntamento dedicato allo Spumante Metodo Classico di alta qualità, in programma dal 21 al 23 maggio prossimi. La 2^ edizione – organizzata dall’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico in collaborazione con One Eventi e Puglia Expò, con il patrocinio di Provincia di Foggia, Comune di San Severo e Gal Daunia Rurale 2020 – sarà presentata in conferenza stampa martedì 5 maggio alle ore 10.30 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, a Foggia. L’associazione Capitanata Spumante Metodo Classico riunisce otto cantine del territorio – Almagaia, Re...🔗 Leggi su Lopinionista.it

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