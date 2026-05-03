Festival degli Spumanti di Capitanata 2^ edizione a San Severo dal 21 al 23 maggio

Dal 21 al 23 maggio, a San Severo, si terrà la seconda edizione del Festival degli Spumanti di Capitanata. L’evento sarà dedicato agli spumanti Metodo Classico di alta qualità e prevede tre giorni di degustazioni e presentazioni. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà produttori e appassionati del settore. La prima edizione si era svolta lo scorso anno, attirando un pubblico interessato alle bollicine locali.