Nella dodicesima giornata della Seconda Fase Regionale, l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 si prepara a incontrare la squadra di San Severo in un match che mette in palio punti importanti per la classifica. La partita si terrà a San Severo e rappresenta un confronto diretto tra le due formazioni in testa alla competizione. I giovani calciatori sono pronti a scendere in campo per questa sfida.

Nuovo appuntamento per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 12ª giornata della Seconda Fase Regionale. Oggi alle ore 16:30, i biancocelesti faranno visita alla Gioventù Calcio San Severo presso lo stadio “Ricciardelli”. Si affrontano le prime due della classe: il Manfredonia guida il girone a punteggio pieno con 27 punti, reduce dal successo interno per 2-0 contro l'Uniti per Cerignola. I padroni di casa seguono al secondo posto con 18 punti, reduci dal netto 0-5 conquistato sul campo dello Joga Bonito Foggia. Una sfida cruciale per blindare ulteriormente il primato in classifica in questo rush finale di stagione....🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia U15: scontro al vertice a San Severo

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