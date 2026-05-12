Domenica si giocherà in Emilia una partita di rugby tra la squadra di casa e una formazione avversaria. La sfida rappresenta la finale di una competizione regionale, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. La squadra ospite si presenta determinata, con l’obiettivo di concludere la stagione con un risultato positivo. La partita sarà valida per l’assegnazione del titolo regionale, mettendo in palio il trofeo finale.

"Sarà una partita importante che va oltre gli obiettivi stagionali, ma che vogliamo onorare perché ci dà lustro e sarà il termine di un percorso di crescita per i ragazzi. L’obiettivo primario, per quel che ci riguarda, è stato comunque raggiunto: ci godremo la partita senza pressione. Detto questo, ci prepareremo ovviamente per vincere". Alessandro Lunardi, allenatore dei Cavalieri Union, ha così presentato la finalissima dei playoff di Serie A2, che vedrà gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa sfidare Parma nella città emiliana domenica alle 17,30. Entrambe le contendenti, in virtù della conquista della finale, sono già certe della promozione in Serie A1, con i bianconeri che torneranno in cadetteria ad un anno di distanza dalla retrocessione in A2.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby: domenica il duello con Parma in Emilia. Cavalieri carichi per la finalissima

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