Il sindaco Mezzetti | La decisione è arrivata nel momento peggiore Ora serve investire

Il sindaco ha commentato che la decisione è arrivata in un momento particolarmente difficile. Ha sottolineato che, a ottantuno anni dalla Liberazione, si trova in una fase critica. Ha aggiunto che, nonostante il passato, alcune persone continuano a commettere gli stessi errori. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di investire risorse per affrontare le sfide attuali.

Purtroppo, a ottantun’anni dalla Liberazione, viviamo un momento drammatico. Perché purtroppo gli uomini sono fetenti e ripetono i propri errori. Abbiamo oltre 60 conflitti aperti in tutto il mondo, con anche ricadute terribili per noi, nel nostro paese e in Europa. In un momento così difficile, le istituzioni dovrebbero valorizzare ancora di più la memoria, che è un monito per il presente e per il futuro. Invece, proprio in questo momento, da parte del Governo vengono tagliati i fondi sui principali luoghi della Liberazione e della Resistenza, delle stragi nazifasciste nel nostro Paese". Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, a margine...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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