Due attentati sono stati rivolti contro l’ex presidente degli Stati Uniti, arrivando a mettere in discussione la sua sicurezza personale. Nonostante le teorie complottiste, i fatti evidenziano come Trump rimanga una figura fortemente polarizzante nel panorama politico americano, distinguendosi come il presidente più contestato e divisivo dagli inizi del XX secolo. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli di entrambi gli episodi.

E siamo a due attentati, indipendentemente dai sospetti complottisti. È indubbio che Donald Trump sia il presidente americano più divisivo dai tempi di Abramo Lincoln. Solo che il grande presidente degli Stati Uniti della guerra civile, padre della nazione moderna, fu odiato per una legge di libertà, abolì la schiavitù, e voleva rendere moderna e civile una giovane nazione in evoluzione. Ovviamente non tutti erano contenti di ciò, l’economia del sud degli Stati Uniti si fondava sulla facile redistribuzione che un’economia di schiavitù assicurava, i bianchi sufficientemente benestanti, se non ricchi, e la gente di colore in catene a produrre, senza salario, valore aggiunto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Odio chiama odio, la verità dietro i due attentati a Trump

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