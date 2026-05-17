Il sindaco Masci sulle dimissioni di Pignoli | Ho tentato di dissuaderlo ma l' ho visto provato

Il sindaco ha commentato le sue recenti conversazioni con un funzionario coinvolto in un procedimento penale, affermando di aver cercato di convincerlo a restare. Ha aggiunto di essere una persona garantista, convinto che una persona sia considerata colpevole solo dopo una sentenza definitiva. Il primo cittadino ha anche dichiarato di aver notato il funzionario provato e di aver tentato di dissuaderlo dalle dimissioni. Nessuna indicazione è stata fornita sui motivi delle dimissioni o sul procedimento in corso.

“Sono liberale e garantista, lo sono e lo sono sempre stato per tutti, per me una persona sottoposta a un procedimento penale è colpevole dopo una sentenza passata in giudicato. E oggi, dopo aver incontrato Massimiliano Pignoli, che mi ha espresso la sua volontà di dimettersi, gli ho ribadito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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