Il sindaco Angelo Bosani | Noi piccoli Comuni davanti a questi giganti senza una legge quadro

Il sindaco di Pregnana ha commentato la situazione dei piccoli Comuni di fronte a grandi progetti senza una legge specifica che regolamenti le attività di grandi imprese. Recentemente, il primo cittadino ha incontrato un rappresentante di una nota società immobiliare, in relazione alla realizzazione di un data center nell’area ex Gefco-Citroen. La discussione si è concentrata sui potenziali impatti e sulle modalità di collaborazione tra le autorità locali e la società coinvolta.

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