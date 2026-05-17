Il sindaco Angelo Bosani | Noi piccoli Comuni davanti a questi giganti senza una legge quadro
Il sindaco di Pregnana ha commentato la situazione dei piccoli Comuni di fronte a grandi progetti senza una legge specifica che regolamenti le attività di grandi imprese. Recentemente, il primo cittadino ha incontrato un rappresentante di una nota società immobiliare, in relazione alla realizzazione di un data center nell’area ex Gefco-Citroen. La discussione si è concentrata sui potenziali impatti e sulle modalità di collaborazione tra le autorità locali e la società coinvolta.
Anastasio Angelo Bosani, sindaco di Pregnana: immagino abbia incontrato Hussain Sajwani in merito al data center che Damac realizzerà nell’area ex Gefco-Citroen. "Ho incontrato i vertici di Damac, non Sajwani. Tra loro ci sono professionisti di nazionalità diverse. Li ho incontrati più volte, l’ultima un mese fa. Mi ha stupito che abbiano sempre chiesto riunioni di persona, niente videocall da remoto". Pregnana, Comune di 7mila abitanti, e Damac, società che investe in mezzo mondo, di proprietà di un emiratino ritenuto tra i più ricchi del Medio Oriente, socio del presidente Donald Trump. Davide contro Golia. Che trattativa è stata? "Le assicuro che loro sono stati i primi a rimanere stupiti dell’assenza di procedure chiare e tempi certi per autorizzare l’apertura di un data center nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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