In diversi piccoli comuni della Toscana, la mancanza di medici di base sta creando problemi evidenti. Le amministrazioni locali si sono rivolte alle autorità per segnalare la situazione, sottolineando come la scarsità di medici rischi di coinvolgere le comunità in una vera e propria emergenza sanitaria. La questione si fa sempre più pressante e richiede interventi immediati.

Sarteano (Siena), 21 marzo 2026 – La carenza di medici di famiglia nei piccoli comuni della Toscana è una criticità che si fa sempre più evidente. Molti professionisti hanno raggiunto l’età della pensione e non sempre vengono sostituiti. Da una parte i giovani medici preferiscono lavorare nei centri urbani, dove ci sono maggiori opportunità. Nei territori periferici, montani e rurali - quei piccoli borghi tanto gettonati dai selfie dei turisti -, pesano l’isolamento, i carichi di lavoro elevati visto che la popolazione è per lo più anziana e i minori incentivi. Il caso di Sarteano è proprio il simbolo di questa difficoltà a garantire un ricambio - anche generazionale - dei medici di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medici di base introvabili. I piccoli comuni alzano la voce: “Non diventi una guerra tra noi”

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