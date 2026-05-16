Tutela delle aree protette | una nuova legge a 35 anni dalla prima legge quadro convegno con Costa
Lunedì 18 maggio, alle ore 15, si terrà presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto un convegno dedicato alla tutela delle aree protette. L’evento si concentra sull’approvazione di una nuova legge, a 35 anni di distanza dalla prima normativa di riferimento in materia. All’incontro parteciperanno relatori e rappresentanti istituzionali, che discuteranno delle modifiche e delle strategie per migliorare la gestione e la protezione di queste zone. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente verso la tutela ambientale.
ROMA - Lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Tutela delle aree protette: una nuova legge a 35 anni dalla prima legge quadro". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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