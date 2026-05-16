Tutela delle aree protette | una nuova legge a 35 anni dalla prima legge quadro convegno con Costa

Da lopinionista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio, alle ore 15, si terrà presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto un convegno dedicato alla tutela delle aree protette. L’evento si concentra sull’approvazione di una nuova legge, a 35 anni di distanza dalla prima normativa di riferimento in materia. All’incontro parteciperanno relatori e rappresentanti istituzionali, che discuteranno delle modifiche e delle strategie per migliorare la gestione e la protezione di queste zone. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente verso la tutela ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROMA - Lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Tutela delle aree protette: una nuova legge a 35 anni dalla prima legge quadro". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

tutela delle aree protette una nuova legge a 35 anni dalla prima legge quadro convegno con costa
© Lopinionista.it - “Tutela delle aree protette: una nuova legge a 35 anni dalla prima legge quadro”, convegno con Costa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Veteran Who Lived Free in the Woods was Forced Out!

Video A Veteran Who Lived Free in the Woods was Forced Out!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Toscana prima regione in Italia a pensare a una legge quadro sul clima

Verso la nuova legge quadro regionale della Cultura: "Uniti per costruire una rete forte"Le prossime tappe riguarderanno musei e biblioteche, istituti storici, il settore cinematografico e gli enti partecipati Inaugurato dal primo forum...

tutela delle aree protetteAree interne, Imprudente: Serve un nuovo patto tra ambiente, comunità e sviluppo per il futuro dell’AbruzzoPESCARA - Dobbiamo affrontare il tema delle aree protette non soltanto dal punto di vista della tutela ambientale, ma comprendendo fino in fondo come l’ambiente possa diventare un elemento di valoriz ... ekuonews.it

tutela delle aree protetteAbruzzo, Imprudente: Aree protette motore di sviluppo sostenibileRilanciato il ruolo delle aree protette: tutela, sviluppo sostenibile e uso strategico delle risorse PNRR per l’Appennino abruzzese ... abruzzonews.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web