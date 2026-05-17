Il Salento risponde all’appello di Nova | La democrazia riparte dai cittadini
Nel weekend appena trascorso, nel Salento, si è svolta un’iniziativa di portata nazionale che ha attirato l’attenzione nella città di Gallipoli. L’evento ha visto partecipare cittadini e rappresentanti politici, riflettendo un momento di coinvolgimento diretto della comunità locale. La manifestazione si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione e di attenzione alle tematiche civiche, confermando l’interesse verso la partecipazione democratica in questa zona del Sud Italia.
GALLIPOLI – Il fine settimana appena trascorso ha segnato una tappa importante per la partecipazione politica nel Salento, portando a Gallipoli l’eco di un’iniziativa di portata nazionale. Si tratta di “Nova Parola all’Italia”, il progetto ideato e promosso dal presidente del MoVimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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