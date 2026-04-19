Giuseppe Di Rosa | Liste civiche libere e inclusive Agrigento riparte dai cittadini

Sono state annunciate le liste che supportano la candidatura a sindaco di Giuseppe Di Rosa ad Agrigento. Il progetto si presenta come un'iniziativa civica, priva di affiliazioni a partiti politici o vecchi sistemi di potere. L'obiettivo dichiarato è coinvolgere i cittadini e favorire un percorso di ripartenza per la città, con un approccio che si distingue per la sua autonomia e trasparenza.

Definite le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Di Rosa. Un progetto che si distingue per la sua natura totalmente civica, senza alcun legame con partiti, correnti o vecchi sistemi di potere che per anni hanno condizionato le scelte amministrative della città."Abbiamo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate San Giovanni: Fratto sfida il declino con 4 liste civicheStefania Fratto, presidente dell’associazione Donne e diritti, ha confermato la propria candidatura alla carica di sindaco per le prossime elezioni... Tanta confusione tra liste civiche, partiti e l'incertezza del centrodestra. Parola agli aretiniAbbiamo provato a sentire l'opinione dei cittadini in vista delle prossime elezioni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Centrodestra al tritolo: Lega e Dc puntano su Gentile per affondare Alonge e forzare il ballottaggio; Elezioni Agrigento, Di Rosa: Io candidato civico, loro sistema che si ripresenta sotto due bandiere; Giorno 29 scade presentazione candidature sindaco nei Comuni; Comunali ad Agrigento, tre candidati per il centrodestra spaccato. M5s ritira il simbolo. Sicurezza urbana, Di Rosa: Serve una regia forte per tutta la città, non solo per la movidaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie La sicurezza non può essere ... agrigentonotizie.it Verso le amministrative, Giuseppe Di Rosa su Capitale della cultura: Risultati nefasti visibili a tuttiIncontro pubblico di fine anno per l’aspirante candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa che, unitamente ai responsabili delle associazioni del movimento civico Tutti insieme per una Città ... agrigentonotizie.it Agrigento Oggi. . “Userò la mia auto da sindaco”. È la proposta di Giuseppe Di Rosa, candidato alle amministrative di Agrigento. Niente auto blu a carico del Comune, ma un comodato d’uso gratuito per garantire un mezzo istituzionale senza pesare sulle cass facebook