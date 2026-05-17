Durante il fine settimana, il ciclista Narvaez ha ottenuto una vittoria significativa in una tappa di montagna. Nel frattempo, il suo rivale Vingegaard si prepara per le prossime tappe, restando in attesa di eventuali sviluppi. Ieri, Narvaez ha conquistato una salita impegnativa, dimostrando grande fermezza sulla strada. La gara prosegue con la consapevolezza che ogni secondo può fare la differenza nella classifica generale.

È probabile che Jhonatan Narvaez non sappia nemmeno chi è Giacomo Leopardi e che non sia a conoscenza del suo sabato del villaggio, anche se ieri gli irti muri marchigiani li ha spianati con vorace determinazione. Un ecuadoregno a Fermo, dopo aver fatto già sua la tappa di Cosenza. Bis personale, tris per il team Uae Emirates, la squadra emiratina che ha perso subito tre pedine fondamentali come Adam Yates, Jay Vine e Marc Soler andati fuori Giro già dalla prima tappa, ma non si è persa d'animo e si è messa in modalità battaglia. «Volevamo vincere e abbiamo preparato questa tappa benissimo ha raccontato il vincitore -. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma siamo stati all'altezza della situazione e sono contento per me e la mia squadra decimata fin da subito». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sabato del villaggio esalta Narvaez. E Vingegaard attende

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Giro d'Italia, highlights tappa 8: Narvaez vince a Fermo, Vingegaard attaccaGli highlights della tappa 8 del Giro d'Italia 2026 (Chieti-Fermo): Narvaez se ne va a 10 km dall’arrivo sulla salita di Capodarco, con punte al 18%...

Jhonatan Narváez trova la doppietta nella tappa dei muri al Giro d’Italia. Hindley e Vingegaard guadagnano 2”UAE Team Emirates – XRG che senza uomini di classifica si concentra sui successi di tappa al Giro d’Italia 2026: arriva la terza in otto frazioni, la...

’Il sabato del villaggio’, appello del Comune ai produttori localiUn appello. O quasi una call on duty, visto che siamo nel cuore storico del Chiantishire. Agricoltori locali, fatevi avanti. Potete portare i vostri prodotti al Sabato del Villaggio, venderli, farli ... lanazione.it

Sabato del villaggio, al via la quarta edizione a Fiamignano: Cresce l'interesse intorno alla nostra iniziativaRIETI - I Sabato del Villaggio tornano nella sala consiliare del Comune di Fiamignano per la quarta edizione. Un appuntamento che si rinnova e che conferma il successo del ciclo di conferenze a ... ilmessaggero.it