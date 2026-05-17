Nel nuovo romanzo di Von Borries, quattro amiche si trovano coinvolte in un’indagine che porta alla luce inganni e abusi di potere. La narrazione si concentra su Valeria, una pubblica accusatrice impegnata nel lavoro e alle prese con le esigenze di un neonato fragile. La storia si sviluppa attraverso le vicende delle protagoniste, esplorando i loro incontri con situazioni complesse e le difficoltà di conciliare le responsabilità personali con le sfide del proprio ruolo.

di Laura Valdesi Valeria è il pubblico ministero, divisa fra un lavoro che l’assorbe e un figlio appena nato che ha necessità di molte attenzioni perché fragile. Poi Erika, la poliziotta della Mobile, Monica fa invece la commercialista. Infine Giulia, giornalista d’inchiesta sempre in prima linea. Quattro amiche che investigano insieme. Quattro donne multitasking che riescono a svolgere più attività al contempo. E che dimostreranno come, contro i soprusi, nulla è più forte della solidarietà ’rosa’. Non è una fiction da prima serata televisiva ma il terzo volume della serie che vede protagonista il poker di amiche uscito dalla penna del sostituto della procura di Firenze Christine von Borries. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il romanzo d’indagine di Von Borries: "Protagoniste quattro amiche. Svelano inganni e abusi di potere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Presentazione del romanzo A FIRENZE GIRA VOCE di Christine Von Borries alla Libreria Campus Firenze

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sparatoria in tribunale. Il giallo di Von Borries

La conduttrice ha scritto il suo primo romanzo. Protagoniste, tre donne, molto amiche, che affrontano quella fase della vita in cui non c'è bisogno di resistere e trattenere, ma ci si può anche abbandonare e sperimentareNon è nuova alla scrittura, ma per Luciana Littizzetto Il tempo del la la la, in libreria da oggi, 21 aprile, è il primo romanzo.

‘Caffè con delitto’ alle Serre Torrigiani. Paoli, Vichi e Von Borries a confrontoPer gli amanti del giallo, del noir, è un appuntamento da non perdere per parlare di questo genere di ... msn.com

Sparatoria in tribunale. Il giallo di Von BorriesA Firenze gira voce. Una indagine sui lungarni è l’ultimo giallo della pm fiorentina Christine Von Borries (edizioni Piemme) che sarà presentato questo pomeriggio (ore 18) alla libreria Feltrinelli ... lanazione.it