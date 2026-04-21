N on è nuova alla scrittura, ma per Luciana Littizzetto Il tempo del la la la, in libreria da oggi, 21 aprile, è il primo romanzo. Un esordio nella narrativa, con cui la conduttrice racconta, attraverso le storie di tre donne, la fase della menopausa, una stagione della vita che non smette di certo di regalare possibilità. Anzi. Luciana Littizzetto, le lacrime a “Che tempo che fa” per Ornella Vanoni X Leggi anche › Luciana Littizzetto: «In Rai avevo un camerino da “figlia della serva”» Il tempo del la la la, il primo romanzo di Luciana Littizzetto. Al centro della storia ci sono tre donne legate da una grande amicizia: Lola, Maura e Ida, certe che i giochi non siano ancora fatti e che ci sia ancora spazio per cambiare.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice ha scritto il suo primo romanzo. Protagoniste, tre donne, molto amiche, che affrontano quella fase della vita in cui non c'è bisogno di resistere e trattenere, ma ci si può anche abbandonare e sperimentare

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Protagoniste tre amiche tra i caffè di Torno, le "queenager", un po' queen e un po' teenager che si aprono a nuove possibilità facebook