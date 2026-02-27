Sparatoria in tribunale Il giallo di Von Borries

A Firenze si parla di un nuovo caso che ha coinvolto il tribunale locale. Si tratta di un’indagine che sta attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di cronaca. La vicenda, ancora sotto i riflettori, sarà al centro di una presentazione questa sera presso una libreria del centro storico, dando così inizio a un nuovo capitolo di storie da seguire.

"A Firenze gira voce. Una indagine sui lungarni" è l'ultimo giallo della pm fiorentina Christine Von Borries (edizioni Piemme) che sarà presentato questo pomeriggio (ore 18) alla libreria Feltrinelli in via Garibaldi 9294. L'autrice dialogherà con la giornalista Geraldina Fiechter e con l'avvocato Barbara Mercuri. Si tratta di un giallo serrato che, in un crescendo di colpi di scena, intreccia la ricerca della verità a tutti i costi con la forza della lealtà. Sullo sfondo una Firenze bellissima e crudele, in cui quattro protagoniste dimostrano che, contro i soprusi, niente è più forte della solidarietà femminile? Nelle aule del tribunale di Firenze si celebra il processo dell'anno.