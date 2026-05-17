Il ristorante Quattro Passi a Nerano 3 Stelle Michelin non riaprirà dopo il sequestro

Il ristorante Quattro Passi, situato a Nerano e riconosciuto con tre stelle Michelin, non riaprirà questa stagione. La proprietà della struttura, gestita dalla famiglia Mellino, è stata coinvolta in un procedimento legale che ha portato al sequestro dell’immobile a causa di un’accusa di lottizzazione abusiva. La decisione di non riprendere l’attività è stata comunicata in seguito all’intervento giudiziario avvenuto lo scorso gennaio. Attualmente, non ci sono indicazioni su eventuali sviluppi futuri o riaperture.

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