Il ristorante a cui si accede solo su invito | ha orari di apertura segreti e non è interessato alle stelle Michelin

A Tokyo si trova un ristorante molto esclusivo che richiede un invito per entrare e non pubblicizza i propri orari di apertura. Nonostante la qualità della cucina, il locale non mira a ottenere riconoscimenti come le stelle Michelin. La sua presenza rimane nascosta dietro questa selettività, senza lasciar trapelare dettagli sul funzionamento quotidiano.

Nerano, sequestrato il complesso turistico ?Quattro-Passi?: il ristorante ha tre stelle MichelinA Massa Lubrense, nella frazione di Nerano, i carabinieri della Compagnia di Sorrento sequestrato oggi il complesso turistico-ricettivo "Quattro...

Un pescarese esperto di piante a Masterchef: è il forager del ristorante 3 stelle Michelin MirazurClasse 1986, nato e cresciuto a Pescara e ora al servizio del ristorante pluripremiato Mirazur, a Mentone, dello chef 3 stelle Michelin Mauro...

Ristorante Agli Amici di Udine, 2 stelle Michelin: la recensioneLa cucina di Emanuele Scarello racconta un Friuli moderno e compiuto, una storia familiare e pluristellata. dissapore.com

Nero&Oro restaurant nella Guida Michelin 2026, Mario Trasi: Un traguardo che sognavoLo chef a NapoliToday: Orgoglioso per il prestigioso riconoscimento, ma non è stato facile. E' dura fare ristorazione qui ... napolitoday.it

