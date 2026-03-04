Quattro Passi di Nerano il Tar conferma la chiusura per abusi del ristorante stellato ma apre uno spiraglio | La proprietà vuole demolire

Il Tar ha confermato la chiusura del ristorante stellato Quattro Passi di Nerano per abusi edilizi, ma ha anche indicato che la proprietà intende demolire alcuni dei manufatti sequestrati dalla magistratura di Torre Annunziata. La decisione arriva dopo che i sequestri erano stati effettuati nell’ambito di un procedimento legale. La proprietà ha annunciato la volontà di procedere con la demolizione di alcune strutture abusive.

La proprietà dei Quattro Passi di Nerano vuole "procedere alla demolizione" di alcuni dei manufatti abusivi sequestrati dalla magistratura penale di Torre Annunziata. Pertanto il Tar Campania, pur rigettando l'istanza di sospensiva delle ordinanze sanzionatorie emesse dal Comune di Massa Lubrense, ha ravvisato " l'opportunità di sospendere, nelle more, il termine per l'acquisizione al patrimonio del Comune ", i 90 giorni di legge. E' questo l'esito della prima battaglia giudiziaria sulle sorti del celeberrimo ristorante stellato di Giovanni Antonio Mellino, chef insieme al figlio Fabrizio, che insieme alla signora Rita Vinaccia, moglie di Mellino, amministra il locale diventato nel tempo un punto di riferimento per chi può permettersi cene e vacanze extralusso con vista sul mare.