Il ringraziamento di Giancarlo Nicosanti agli amici della Pallacanestro Forlì
Giancarlo Nicosanti ha espresso il suo ringraziamento agli amici e ai sostenitori della Pallacanestro Forlì al termine di un’esperienza durata quasi dieci anni. In un messaggio, ha ricordato i momenti condivisi e i protagonisti che hanno contribuito a questa avventura. Nicosanti ha sottolineato come sia difficile riassumere in poche parole tutto ciò che è stato vissuto senza dimenticare nessuno. La sua comunicazione si è concentrata sull’affetto e sulla gratitudine verso tutti coloro che hanno preso parte a questa storia.
“Non è semplice riassumere in poche parole un’esperienza durata quasi dieci anni, senza rischiare di tralasciare qualcuno dei tanti protagonisti di questa passione. È stata proprio lei a guidarmi nel difficile equilibrio tra risultati sportivi, una sostenibilità economica sempre più difficile e. 🔗 Leggi su Today.it
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