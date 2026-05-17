Il ringraziamento di Giancarlo Nicosanti agli amici della Pallacanestro Forlì

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Nicosanti ha espresso il suo ringraziamento agli amici e ai sostenitori della Pallacanestro Forlì al termine di un’esperienza durata quasi dieci anni. In un messaggio, ha ricordato i momenti condivisi e i protagonisti che hanno contribuito a questa avventura. Nicosanti ha sottolineato come sia difficile riassumere in poche parole tutto ciò che è stato vissuto senza dimenticare nessuno. La sua comunicazione si è concentrata sull’affetto e sulla gratitudine verso tutti coloro che hanno preso parte a questa storia.

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“Non è semplice riassumere in poche parole un’esperienza durata quasi dieci anni, senza rischiare di tralasciare qualcuno dei tanti protagonisti di questa passione. È stata proprio lei a guidarmi nel difficile equilibrio tra risultati sportivi, una sostenibilità economica sempre più difficile e. 🔗 Leggi su Today.it

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