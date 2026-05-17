Il ringraziamento di Giancarlo Nicosanti agli amici della Pallacanestro Forlì

Giancarlo Nicosanti ha espresso il suo ringraziamento agli amici e ai sostenitori della Pallacanestro Forlì al termine di un’esperienza durata quasi dieci anni. In un messaggio, ha ricordato i momenti condivisi e i protagonisti che hanno contribuito a questa avventura. Nicosanti ha sottolineato come sia difficile riassumere in poche parole tutto ciò che è stato vissuto senza dimenticare nessuno. La sua comunicazione si è concentrata sull’affetto e sulla gratitudine verso tutti coloro che hanno preso parte a questa storia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui