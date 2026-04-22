Cuore e carattere impresa a Brindisi | l’Under 19 della Pallacanestro Forlì vince dopo tre supplementari

Nell’ultimo turno delle giovanili Unieuro Forlì, l’Under 19 ha ottenuto una vittoria dopo tre supplementari, mettendo in mostra determinazione e tenacia. La partita si è protratta per molti minuti extra, regalando emozioni intense, mentre alcune battute d’arresto hanno comunque evidenziato segnali di crescita. La sfida si è svolta a Brindisi, coinvolgendo le squadre più giovani del settore giovanile della società.

Nel segno della resistenza e del carattere. L'ultimo turno delle giovanili Unieuro Forlì regala emozioni forti, tra una maratona vinta dopo tre supplementari e qualche battuta d’arresto che non cancella i segnali positivi. In attesa dei gironi Interzona Under 15, i campionati Eccellenza e Gold.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Impresa della Gemini contro Brindisi: al Taliercio vince 86-70Grande vittoria della Gemini Mestre al Taliercio contro la Valtur Brindisi, nell’anticipo del sabato sera della 33ª giornata di serie A2, con il... Bologna cuore infinito, quarti di nobiltà. Impresa da brividi: Roma ko ai supplementaridall’inviato Gianmarco Marchini Già un derby europeo tra due italiane era uno scontro doloroso, quasi sanguinante per la salute del nostro calcio.