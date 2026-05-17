Il punto d' incontro tra Giorgia e Draghi
Draghi e Meloni sono due protagonisti della scena politica italiana, spesso rappresentati come avversari nelle dinamiche pubbliche e mediatiche. Recentemente si è parlato di un possibile punto di incontro tra loro, in un momento in cui le loro posizioni sembrano divergere su diversi temi. La discussione riguardo a un possibile dialogo tra le due figure ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori, che ne valutano le implicazioni future per il panorama politico nazionale.
Draghi e Meloni: due figure che nell'album Panini della politica starebbero in squadre avversarie. E sarebbe ora di metterle nella stessa. Provo a scandalizzare. Non sarebbe la prima volta. Ricordo quando, anni fa, mi venne in mente di proporre un'alleanza tra Bossi e Fini, la Lega di allora e il Movimento sociale, due mondi che si parlavano a male parole. Mi presero per matto, e invece funzionò: portò al governo una destra che fino al giorno prima sembrava destinata a litigare sull'esistenza stessa dell'Italia. Oggi mi azzardo a dire una cosa più piccola e insieme più grande. Non propongo a Giorgia Meloni e a Mario Draghi di mettersi nella stessa lista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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