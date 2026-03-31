A Roma è in corso uno scontro tra Palazzo Chigi e il Quirinale, caratterizzato da tensioni e confronti nascosti. Secondo alcune fonti, le relazioni tra le due istituzioni sono tese e si manifestano attraverso incontri riservati e scambi di battute sottili. La situazione va oltre un semplice rimpasto di governo e non prevede ancora elezioni anticipate, ma l’atmosfera tra i vertici istituzionali rimane molto complessa.

Altro che semplice rimpasto. Altro che voto anticipato. A Roma, quella vera – fatta di corridoi, telefonate e sguardi bassi – si sta consumando uno scontro silenzioso ma durissimo tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Un braccio di ferro che nessuno ufficializza ma che tutti, nei palazzi, danno per reale. Perché il punto è uno solo: Giorgia Meloni non si fida del Colle. E, soprattutto, teme la mossa che potrebbe cambiarle tutto. Il rapporto con Sergio Mattarella non è mai stato davvero idilliaco. Corretto, istituzionale, ma freddo. Freddissimo. Dietro i sorrisi di circostanza si nasconde una distanza politica e culturale che con il tempo si è trasformata in diffidenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni non si fida del Colle: il fantasma Draghi agita Palazzo Chigi - RETROSCENA

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