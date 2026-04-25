Il Palmanova Designer Village premiato come punto d' incontro tra culture

È una destinazione internazionale e multiculturale. Il Palmanova Designer Village ha ricevuto ieri il “Diplomacy & Commerce Award”, durante la cerimonia ufficiale svoltasi a Belgrado, aggiudicandosi il riconoscimento nella categoria "International Hospitality & Multicultural Destination". Il.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Temi più discussi: Palmanova Designer Village conquista il Diplomacy & Commerce Award; Cocaina nascosta in soffitta: scoperto un chilo di droga; Palmanova Designer Village premiato a Belgrado per l’accoglienza internazionale.

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Palmanova Designer Village premiato a Belgrado per l’accoglienza internazionaleIl riconoscimento assegnato in Serbia premia il Village come destinazione multiculturale e la collaborazione con PromoTurismoFVG. nordest24.it

Da capo a piedi, semplicemente perfetta Total outfit: Iceberg Borsa: Pollini Gioielli: Nove25 #PalmanovaDesignerVillage - facebook.com facebook

Il riconoscimento assegnato in Serbia premia il Village come destinazione multiculturale e la collaborazione con PromoTurismoFVG. #Friuli #Udine #Cronaca #Aziende x.com