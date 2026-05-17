Il promontorio dell’Argentario

Il promontorio dell’Argentario è una penisola che si estende nel mare, collegata alla terraferma da tre strisce di terra che formano un collegamento naturale con il continente. La sua forma circolare e la posizione strategica lo rendono un punto di riferimento visibile dal mare. La penisola è delimitata da acque profonde e si affaccia su diverse baie e insenature. La zona è caratterizzata da rocce e scogli che emergono dall’acqua, creando un paesaggio naturale vario e suggestivo.

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Una penisola collegata alla terraferma da tre strisce di terra e circondata dal mare, la porta d’ingresso per raggiungere le isole del Giglio, Giannutri e Montecristo nell’Arcipelago Toscano, due lagune – quella di Ponente e quella di Levante – e Punta Ponente a fare da guardiano con i suoi 635 metri di altezza: basterebbero queste caratteristiche insolite a fare dell’ Argentario un mondo a parte, ma questa terra riserva ancora più bellezza. Il promontorio è collegato alla costa dai tomboli della Giannella, della Feniglia, e da un istmo artificiale che corrisponde alla diga di Orbetello. È un posto unico, dal clima mite per buona parte dell’anno e con paesaggi strepitosi, sia terrestri che sottomarini, tra calette, baie, scogliere e pinete. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il promontorio dell’Argentario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La conquista della vetta dell'Argentario Sullo stesso argomento Mercato immobiliare in Toscana, boom dell’extra-lusso. E l’Argentario supera il ChiantiFirenze, 24 marzo 2026 – Il mercato immobiliare di lusso in Toscana cambia pelle e accelera nel segmento più alto. Raffaella Carrà, dalla villa romana a quella dell'Argentario e il podere di Montalcino: il caos ereditàIn questi giorni si è tornati a parlare di Raffaella Carrà, volto amatissimo della televisione italiana. Ecco il brand ’Argentario’. Rilancio turistico. Il piano per il promontorioPresentato il brand Argentario, che ha l’obiettivo di ridefinire l’identità e il futuro del promontorio. L’evento, tenuto venerdì sera all’Hotel Roqqa a Porto Ercole alla presenza di un nutrito ... lanazione.it Argentario, scontro tra motoscafo e barca a vela: un uomo morto e una dispersaScontro tra barche poco prima delle 17,30 all’Argentario. Dalle prime informazioni l’incidente di sabato 23 luglio è avvenuto nelle acque tra il promontorio dell’Argentario a circa sei miglia ... roma.corriere.it