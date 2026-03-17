Negli ultimi giorni si è riacceso l’interesse attorno a Raffaella Carrà, figura iconica della televisione italiana, con discussioni concentrate sulle sue proprietà. Si parla di una villa romana, di una residenza all’Argentario e di un podere a Montalcino, tutti immobili coinvolti nelle questioni di eredità che stanno attirando l’attenzione pubblica. La vicenda evidenzia il tumulto legato alla gestione dei beni dell’artista.

In questi giorni si è tornati a parlare di Raffaella Carrà, volto amatissimo della televisione italiana. È emersa infatti la notizia di un figlio adottivo segreto, ossia Gian Luca Pelloni Bulzoni, suo ex segretario e manager, dunque in molti si sono chiesti se non sia proprio il beneficiario dell'intero patrimonio lasciato dalla grande artista. E, parlando di eredità, cosa è rimasto dell'icona della cultura pop italiana? Raffaella Carrà è venuta a mancare il 5 luglio 2021, dopo aver combattuto contro una forma di cancro ai polmoni. Il suo immenso patrimonio arriva a ben 300 milioni di euro, che includono anche i diritti biografici e musicali, oltre ai lauti guadagni derivati dalle campagne pubblicitarie che si sono servite della sua immagine e dalle molte apparizioni televisive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raffaella Carrà, dalla villa romana a quella dell'Argentario e il podere di Montalcino: il caos eredità

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