Firenze, 24 marzo 2026 – Il mercato immobiliare di lusso in Toscana cambia pelle e accelera nel segmento più alto. Nel 2025 le richieste per immobili oltre i 3 milioni di euro crescono di quasi il 55 per cento, segnando una svolta nella geografia della domanda internazionale. A fotografare il fenomeno sono i dati di Gate-away.com, portale specializzato negli acquirenti esteri. Se da un lato restano solidi i territori storici, dall’altro emergono nuove destinazioni capaci di intercettare una clientela sempre più attenta a privacy, paesaggio e qualità della vita. GERMOGLI PH: 18 OTTOBRE 2011 CHIANTI PAESAGGIO TOSCANO STRADA PERICOLO ATTRAVERSAMENTO ANIMALI GREGGE DI PECORE L’Argentario nuovo polo dell’élite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato immobiliare in Toscana, boom dell’extra-lusso. E l’Argentario supera il Chianti

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