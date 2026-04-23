Nuove strategie per aiutare giovani e famiglie nel percorso scolastico | nel Ravennate prende il via il progetto Orientiamo

Nel territorio ravennate prende avvio “Orientiamo”, il progetto pensato per supportare i giovani e le loro famiglie nelle scelte scolastiche e formative, rispondendo al crescente disallineamento tra percorsi educativi e mercato del lavoro.L’iniziativa rientra nelle “Azioni orientative di rete per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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