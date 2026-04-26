Rete Magica ha avviato un progetto dedicato al supporto delle famiglie colpite da demenza in età giovanile. La diagnosi di questa condizione si verifica in persone ancora attive sul piano lavorativo e familiare, modificando drasticamente le routine quotidiane. Il progetto si propone di offrire assistenza e servizi di accompagnamento per affrontare le difficoltà legate a questa diagnosi precoce.

Una diagnosi di demenza che arriva in età giovane, quando la vita lavorativa e familiare è ancora nel pieno, e che cambia improvvisamente gli equilibri. Parte domani e si concluderà il 9 giugno ‘Collega-Menti’, il percorso promosso dall’associazione Rete Magica e presentato alla cittadinanza a marzo scorso dalle psicologhe che ne hanno curato l’ideazione, insieme all’assessora al Welfare, Angelica Sansavini, alla dottoressa Susanna Malagù del reparto di Neurologia, e alla testimonial Michela Morutto, caregiver del marito Paolo Piccoli. Il progetto nasce per offrire risposte mirate a nuclei familiari alle prese con la malattia, ambito in cui l’associazione è impegnata dal 2008.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rete Magica, il progetto. Demenza in età giovanile, supporto alle famiglie

Notizie correlate

Leggi anche: Terza età, rinunciare alle cure dentistiche aumenta il rischio di infarto, ictus e demenza

La Cisal lancia un progetto per prevenire la devianza giovanile con il supporto di Comune e UniversitàLa situazione giovanile a Catania è caratterizzata da un forte disagio socio-economico, psicologico, culturale e morale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rete Magica, il progetto. Demenza in età giovanile, supporto alle famiglie; Meldola, l’amministrazione comunale incontra ‘La Rete Magica’; Un progetto innovativo per pazienti e familiari per combattere la demenza precoce: al via Collega-menti; Forlì, al via Collega-Menti: un supporto specifico per la demenza a esordio precoce.

Contro la solitudine. Demenze senili precoci, la mossa di Rete Magica: Via dall’isolamentoIn Italia nel 2020 su 65.437 persone affette da demenza senile e Alzheimer, 1.425 avevano meno di 65 anni, mentre oggi in Romagna sono 80 i soggetti che ogni anno ricevono diagnosi di demenze ad ... ilrestodelcarlino.it

Alzheimer e il Parkinson, continua il sodalizio con ’La Rete Magica’Continua la collaborazione tra il Comune di Meldola e l’associazione La Rete Magica, impegnata nel sostenere le famiglie che ... msn.com

Antonio Palumbo. . Era Oggi 19 Aprile 1989: Bayern Monaco-Napoli 2-2. La magica serata che portò il Napoli alla finale di Coppa Uefa, i tedeschi si dovettero arrendere a Maradona e Careca che confezionarono i due gol assist per Diego messi in rete e - facebook.com facebook