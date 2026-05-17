Il problema iraniano non riguarda solo il nucleare, ha detto nuovamente il rappresentante dell’Unione europea durante una visita a Tallinn. La politica internazionale si concentra sulle questioni legate al programma nucleare, ma vengono segnalate anche altre problematiche legate alla regione. La discussione si è svolta in un contesto di attenzione crescente verso le tensioni e le attività di vari attori coinvolti. Nessuna voce ufficiale ha fornito dettagli su eventuali misure o impegni specifici assunti in questa occasione.

(Adnkronos) - Kaja Kallas è tornata a Tallinn nella veste di Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, ruolo che la obbliga a mediare tra ventisette governi, gestire crisi simultanee su più fronti e trattare con interlocutori che, come ha detto senza giri di parole, preferirebbero non avere a che fare con lei in quanto rappresentante dell'Ue. La sua conversazione con Edward Luce, editorialista e National Editor per gli Stati Uniti del Financial Times, nel corso della Lennart Meri Conference 2026, ha toccato Iran, Ucraina, rapporti transatlantici e sfida cinese. Il punto di partenza è la crisi iraniana. Trump è rientrato dal vertice con la Cina, Teheran ha rifiutato il quadro negoziale proposto dagli americani, e Israele preme per riprendere l'Operazione Epic Fury. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Il problema iraniano non è solo il nucleare": l'avvertimento di Kallas a Tallinn

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