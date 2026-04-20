Il nucleare iraniano è un problema Nostro

Il programma nucleare iraniano continua a sollevare preoccupazioni a livello internazionale. Nonostante le critiche rivolte all'ex presidente statunitense, l'uranio arricchito prodotto nel paese mediorientale rappresenta una minaccia reale. La possibilità di sviluppo di armi atomiche non interessa soltanto Israele, ma anche molte nazioni europee e globali, che temono un'escalation di tensioni e instabilità nella regione.

La guerra in Iran è una guerra sporca, ibrida, asimmetrica. Forse è una guerra «in ritardo», che poteva scoppiare nel 1979, quando la Persia, grazie all’imbecillità dei comunisti e alla cecità vigliacca dei Paesi occidentali, è diventata l’asse del male. Quando la prima dodicenne è stata lapidata. Quando la prima ragazza senza velo è stata picchiata a morte. Quando è stato dichiarato ufficialmente che l’Iran aveva come scopo principale della sua esistenza la distruzione dello stato di Israele. Un Occidente ubriaco di correttezza, idiozia e buona educazione non è nemmeno stato in grado di rendersi conto che se una nazione, oltretutto enorme, dichiarava la distruzione di un’altra nazione come il suo scopo principale, andava fermata.🔗 Leggi su Laverita.info

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Test Nucleari o Terremoto in Iran #iran #nucleare

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