Il premio Sì all' Uomo dell' associazione Domenico Allegrino a Elisabetta Nobili prima bambina in Italia a ricevere un trapianto di cuore FOTO
Un nuovo riconoscimento è stato assegnato a Elisabetta Nobili dall’associazione “Domenico Allegrino”. La bambina è la prima in Italia a ricevere un trapianto di cuore. La sua testimonianza parla di un’esperienza positiva, in cui esprime gratitudine verso chi ha contribuito alla sua sopravvivenza. La premiazione si inserisce in un’iniziativa che valorizza il percorso di recupero e la vita dopo interventi di questo tipo. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti dell’associazione e della famiglia della giovane.
“La mia è una bellissima avventura che sto vivendo appieno ogni giorno, con profonda gratitudine per chi mi ha dato l’opportunità di vivere una seconda volta”. Queste le parole di Elisabetta Nobili, prima cardio-trapiantata pediatrica in Italia, nell'accogliere la notizia dell’assegnazione del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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