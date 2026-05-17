Il premio Sì all' Uomo dell' associazione Domenico Allegrino a Elisabetta Nobili prima bambina in Italia a ricevere un trapianto di cuore FOTO

Un nuovo riconoscimento è stato assegnato a Elisabetta Nobili dall’associazione “Domenico Allegrino”. La bambina è la prima in Italia a ricevere un trapianto di cuore. La sua testimonianza parla di un’esperienza positiva, in cui esprime gratitudine verso chi ha contribuito alla sua sopravvivenza. La premiazione si inserisce in un’iniziativa che valorizza il percorso di recupero e la vita dopo interventi di questo tipo. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti dell’associazione e della famiglia della giovane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui