Si concluderà nell’Istituto comprensivo Pescara 1 il progetto realizzato dall’associazione Domenico Allegrino sulla lettura per l' infanzia

Venerdì 17 aprile alle 10,30 si terrà nell’Istituto comprensivo Pescara 1 l’evento conclusivo del progetto “Cammini tra le pagine”, promosso dall’associazione “Domenico Allegrino” con il sostegno del Centro per il libro e la lettura. L’iniziativa coinvolge anche altri 18 soggetti e si focalizza sulla promozione della lettura tra i bambini dell’infanzia. La cerimonia si svolgerà presso l’istituto di via Einaudi.

Venerdì 17 aprile dalle 10,30 nell'istituto comprensivo 1 di via Einaudi ci sarà l'evento conclusivo “Cammini tra le pagine”, del progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell) dall’associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara (capofila) e altri 18.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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