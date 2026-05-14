Premio Allegrino a Elisabetta Nobili prima cardio-trapiantata pediatrica in Italia
Il 15 maggio alle 11 si terrà nell’aula del liceo Mibe di via Einaudi la cerimonia di consegna del “Sì all’Uomo 2026”, il Premio nazionale “Domenico Allegrino”. Il riconoscimento sarà assegnato a Elisabetta Nobili, riconosciuta come la prima cardio-trapiantata pediatrica in Italia. La premiazione si svolgerà in un evento pubblico e ufficiale, durante il quale sarà annunciato il destinatario del premio.
Sarà consegnato il prossimo 15 maggio, alle ore 11, nell’aula del liceo Mibe di via Einaudi, il “Sì all’Uomo 2026” - Premio nazionale “Domenico Allegrino” alla prima cardio-trapiantata pediatrica in Italia: Elisabetta Nobili.Alla cerimonia sarà presente la vincitrice, il sindaco Carlo Masci, la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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