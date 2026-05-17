Il perito che ha assistito al caso ha presentato una denuncia contro Umberto Carriera, affermando di essere stato diffamato. La vicenda si inserisce in un procedimento legale più ampio, che riguarda anche le minacce rivolte a sé stesso e al figlio di Carriera, già condannate in passato. Attualmente, si trova in attesa di un nuovo processo, in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento di 100 mila euro, parte dei quali potrebbero essere destinati a fini benefici.

Le minacce a sé stesso e al figlio gli sono già costate una condanna, ora Umberto Carriera dovrà affrontare un altro processo e una richiesta di risarcimento da 100mila euro che, se accolto, verrà in parte devoluta in beneficenza. La nuova accusa a carico di Umberto Carriera, ristoratore pesarese diventato volto noto durante le proteste contro le chiusure Covid, è di diffamazione nei confronti del perito informatico Luca Russo, consulente tecnico nominato nel procedimento che aveva ricostruito l’origine di quei messaggi. All’udienza predibattimentale di venerdì scorso il Tribunale ha disposto la prosecuzione del dibattimento. Prossima data è il 15 settembre 2026, alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il perito contro Umberto Carriera: "Io diffamato". Chiesti 100mila euro

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