Bimbi maltrattati all' asilo di Soliera patteggiamento e pena sospesa per le due storiche educatrici

Due educatrici di un asilo di Soliera hanno patteggiato una pena sospesa in seguito a un procedimento legale riguardante presunti maltrattamenti sui bambini. La vicenda ha coinvolto diverse persone e ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Il processo si è concluso con un accordo tra le parti e la richiesta di pena alternativa, senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Il tribunale ha condannato a un anno e otto mesi le maestre di 64 e 67 anni, vincolando la decisione alla loro frequenza obbligatoria a percorsi di recupero Si chiude in sede giudiziaria il doloroso capitolo che ha profondamente turbato la comunità di Soliera. Il giudice ha infatti ratificato l'accordo per il patteggiamento proposto dalle difese delle due insegnanti, di 67 e 64 anni, finite al centro di una delicata inchiesta per abusi sui piccoli alunni. Il Tribunale ha stabilito per entrambe una condanna pari a un anno e otto mesi di reclusione. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato però concesso in modo incondizionato: le due donne dovranno obbligatoriamente prendere parte a specifici programmi formativi incentrati sul contrasto alla violenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Bimbi maltrattati all'asilo di Soliera, patteggiamento e pena sospesa per le due storiche educatrici Articoli correlati Orrore in un asilo nido, bambini legati e maltrattati dalle educatriciNel pomeriggio di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento hanno eseguito un’ordinanza di divieto di dimora nei confronti di cinque... Orrore in un asilo di Benevento: bimbi legati alle sedie e maltrattatiNel pomeriggio odierno i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del... MALTRATTAMENTI IN ASILO NIDO, PARLANO I GENITORI: VOGLIAMO GIUSTIZIA Una selezione di notizie su Bimbi maltrattati Temi più discussi: Bimbi maltrattati all’asilo nido, l’indagine finisce a Trento: ecco perché; Bimbi maltrattati all’asilo nido di Verona: conflitto d’interessi, inchiesta trasferita a Trento; Urla, schiaffi e strattoni: nuovo caso di bimbi maltrattati all’asilo; Maltrattamenti all'asilo, chiesto il processo per la maestra. Urla, schiaffi e strattoni: nuovo caso di bimbi maltrattati all’asiloNuovo caso di bimbi maltrattati in un asilo di Verona, indagata la maestra 65enne di una scuola materna cittadina. veronaoggi.it Maestra maltratta i bambini all'asilo: «Si sedeva sopra ai piccoli, li schiacciava contro il muro e li picchiava in testa». Denunciata dalla collegaVERONA - Una maestra di 65 anni di una scuola materna di Verona è stata rinviata a processo con ... msn.com Sassari, bambini con autismo maltrattati: revocata la sospensione delle educatrici Il gip ha deciso anche il dissequestro dei locali del Rifugio Gesù Bambino - facebook.com facebook