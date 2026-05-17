Il 17 maggio 2026, a Roma, è stato annunciato il ritrovamento del passo della premier, mentre rimane ancora aperto il problema delle riforme strutturali. La sconfitta referendaria sulla giustizia ha influito sulla situazione politica, mettendo in discussione la tenuta del governo. La questione delle riforme, in particolare, continua a rappresentare un punto critico per la maggioranza, senza che siano stati definiti ancora i passaggi necessari per affrontarla.

Roma, 17 maggio 2026 – La sconfitta referendaria sulla giustizia poteva aprire per Giorgia Meloni una stagione di logoramento proprio nella volata di fine legislatura. Finora, invece, ha prodotto l’effetto opposto: l’ha costretta a uscire dalla rendita della stabilità e a tornare a “fare politica”. Non più soltanto la premier che resiste, ma una leader che corregge rotta, linguaggio e squadra. Il primo cambio di passo è in politica estera. Il rapporto con Donald Trump, coltivato come leva identitaria e diplomatica, non può più essere vissuto come automatismo. Su Iran, Hormuz e sicurezza delle rotte energetiche, Meloni ha scelto una linea più adulta: atlantismo sì, subalternità no; disponibilità a fare la parte dell’Italia, ma dentro una cornice internazionale, difensiva, parlamentare, europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il passo ritrovato della premier e il nodo ancora irrisolto delle riforme strutturali

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