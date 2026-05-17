Accanto alla piscina comunale di Viserba è stata installata una grande struttura a forma di balena bianca e blu. Il nuovo gioco, posizionato tra campi da basket, palestra e altri giochi, si presenta come una novità per il parco della zona. L’installazione mira a creare un punto di aggregazione per i bambini, offrendo un’area dedicata al divertimento e all’attività all’aperto. La presenza della balena si inserisce in un progetto di riqualificazione dello spazio pubblico.

Accanto alla nuova piscina comunale di Viserba è arrivata una grande balena bianca e blu. Il nuovo gioco è destinato a diventare il punto di incontro dei bambini. È l’elemento che attira più l’attenzione nell’ area giochi inclusiva di 350 metri quadrati, inaugurata ieri all’interno del rinnovato parco don Tonino Bello. Il Comune ha investito 1,6 milioni di euro per ripensare e riqualificare l’area verde in cui è stata realizzata la piscina comunale. E ora il parco è pronto e fruibile dopo la consegna dei lavori avvenuta in settimana. Queste le principali caratteristiche del parco: un anello ciclopedonale di 300 metri per attività motoria diffusa, campi per basket (e baskin) e calcio a 5 di dimensioni regolari, l’area fitness di 100 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il parco si fa... Bello . Tra campi da basket, palestra e tanti giochi spunta la balena a Viserba

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