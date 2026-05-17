Un parcheggio destinato ai disabili si trova in una zona poco evidente sull’asfalto, con le strisce sbiadite e difficili da distinguere. Gli utenti segnalano di dover attendere anche quaranta minuti per trovare un posto disponibile. La questione ha riacceso le discussioni sul rispetto delle normative e sulla gestione degli spazi dedicati, portando nuovamente l’attenzione delle autorità comunali sulla situazione. La protesta, già nota, torna a essere al centro di un dibattito pubblico e istituzionale.

Un parcheggio per disabili poco visibile sull’asfalto e una protesta che torna in Consiglio comunale. Il caso dello stallo riservato in via Quintino Sella 9 continua a far discutere. A riportarlo in aula è stato ancora una volta il consigliere comunale di Noi con Dario Allevi, Stefano Galbiati, che denuncia il mancato intervento dopo la prima segnalazione del 27 aprile. Il problema riguarda uno spazio riservato ai disabili, dotato di rampa d’accesso, ma con segnaletica orizzontale ormai deteriorata e cartelli verticali poco visibili. Una situazione che favorisce continue occupazioni abusive. "Lo stallo di via Quintino Sella continua a non vedersi riconosciuto ai disabili: ci parcheggiano tutti meno che gli aventi diritto", attacca il consigliere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il parcheggio che non si vede. Ai disabili solo strisce sbiadite: : "Quaranta minuti per sostare"

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Disabili e parcheggio: come ottenere il posto riservato sotto casa

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