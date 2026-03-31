I tifosi nei Balcani si sono riversati sugli spalti, manifestando il loro disappunto nei confronti dell’Europa che, secondo loro, li ignora. La partita, che dura solo 90 minuti, è diventata anche un palcoscenico per esprimere le tensioni politiche e sociali della regione. Le proteste si sono fatte sentire tra cori e striscioni, mentre le autorità locali cercano di mantenere l’ordine.

Ma non tutto si ridurrà al campo e stasera nello stadio di Zenica, oltre al tifo delle curve, ci sarà quel rumore di fondo che è lo stesso che da anni echeggia in quei Balcani che l’Europa ha archiviato con disinvoltura e dimenticato troppo in fretta. Eppure quei Balcani rumoreggiano, borbottano rabbia e rancore. Così è bastata l’incosciente inquadratura sfuggita alla regia della Rai, che ritraeva l’esultanza di Dimarco, Esposito e Vicario in una saletta privata dello stadio di Italia-Irlanda del Nord, per aizzare gli animi e riempire di retorica politica la sfida calcistica. Aveva cominciato Edin Dzeko, una consolidata conoscenza italiana ancor oggi trascinatore della sua nazionale: «Noi giocheremo in uno stato molto molto caldo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per i Balcani non sono solo 90 minuti: urlano contro l’Europa che non li vede

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