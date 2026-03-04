Strisce sbiadite e auto che sfrecciano un lettore | È pericolosissimo attraversare davanti alla stazione sono stato investito

Un pendolare che ogni giorno attraversa l’incrocio tra via della Stazione e via Pavone Bassani denuncia la pericolosità dell’area davanti alla stazione centrale, dove le strisce sono sbiadite e le auto sfrecciano velocemente. Un lettore ha riferito di essere stato investito mentre attraversava in quel punto, sottolineando la rischiosità del passaggio. La zona è frequentata quotidianamente da chi si sposta verso l’area di risulta.

Attraversa quotidianamente la strada davanti alla stazione centrale arrivando dall’area di risulta (all’incrocio tra via della Stazione e via Pavone Bassani), perché è un pendolare, ma quell’attraversamento è troppo pericoloso. A denunciarlo è un cittadino che racconta di essere stato lui stesso investito pochi giorni fa, ma fortunatamente senza gravi conseguenze al di là di una “caduta spettacolare”. Attraversamento fatto, specifica, sulle strisce pedonali “sbiadite” di quel tratto stradale dove di auto ne passano moltissime e se da una parte ci sarebbero anche i pessimi comportamenti di chi guida che non si fermerebbe, ma anzi sfreccerebbe lungo via della Stazione, dall’altra ci sarebbe anche un problema di sicurezza legato al fatto che misure efficaci per evitarli quei comportamenti e tutelare i pedoni, non ce ne sarebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

